Braucht Babenhausen eine zusätzliche Krippengruppe?

Plus Die Fraktion "Liste engagierter Bürger" regt mit ihrem Antrag eine Diskussion über die Kinderbetreuung in der Krippe an. Das Für und Wider einer dritten Gruppe.

Von Sabrina Karrer

Braucht Babenhausen eine zusätzliche Krippengruppe für das neue Kindergartenjahr 2022/23, das im September beginnt? Die Fraktion Liste engagierter Bürger (LeB) im Marktrat hat das per Antrag zur Diskussion gestellt. Der Bürgermeister erläuterte die aktuelle Situation in der Betreuung.

