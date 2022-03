Babenhausen

Ein Mieter steht fest: Die Molkerei Ehrmann zieht ins Fuggerschloss

Plus Die Sanierung des Fuggerschlosses in Babenhausen geht in diesem Jahr weiter. Nun ist bekannt, wer nach den Arbeiten einen Teil der Räume mieten wird.

Von Sabrina Karrer

Auf dem Schlossgelände in Babenhausen sieht es schon jetzt ganz anders aus als in vielen, vielen Jahrzehnten zuvor. Gebäude der ehemaligen Fürst-Fugger-Brauerei wie das Sudhaus stehen nicht mehr. Der ehemalige Ökonomietrakt verwandelt sich gerade in eine Kindertagesstätte. Und Langschloss und Kanzleibau werden Schritt für Schritt saniert. Eine Mieterin, die nach dem Ende der Arbeiten ins Langschloss einziehen wird, gibt es schon - und deren Name ist Menschen in ganz Deutschland ein Begriff.

