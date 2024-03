Ein musikalischer Appell der Liedertafel für ein friedliches Miteinander

Die Liedertafel Babenhausen führte unter anderem mit dem Mozartorchester Augsburg "The Armed Man: A Mass for Peace" auf. Dabei ging es um Frieden – und mehr.

Ausdrucksstärker und intensiver kann der Wunsch nach Frieden wohl kaum zum Himmel dringen, als bei der Aufführung des Werks "The Armed Man: A Mass for Peace" des walisischen Komponisten Karl Jenkins. In der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen konnte man die Ergriffenheit der zahlreichen Besucherinnen und Besucher direkt spüren. Das überwältigende Klangerlebnis, das die Liedertafel Babenhausen, der Mozartchor Augsburg und die Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen gemeinsam mit dem Mozartorchester Augsburg sowie Solisten präsentierten, kann als musikalischer Höhepunkt im Kulturleben des Fuggermarktes bezeichnet werden.

"The Armed Man: A Mass for Peace" ist das weltweit gefeierte und am meisten aufgeführte Werk des noch lebenden Künstlers Karl Jenkins. Dieser möchte seine Messe sowohl als Antikriegsstück als auch als Aufruf zum interreligiösen Dialog zwischen Muslimen, Juden und Christen verstanden wissen. In der von Daniel Böhm konzipierten "Augsburger Fassung" ist das von der ersten bis zur letzten Minute hörbar.

Bei der Friedensmesse in Babenhausen kommen verschiedene Religionen vor

Zum Auftakt symbolisieren militärischer Trommelwirbel und das von schrillen Tönen einer Piccoloflöte intonierte mittelalterliche Kriegslied die wachsende Bedrohung der Schrecken des Kriegs. Als besinnlicher Moment lädt ein islamischer Aufruf zum Gebet ein. Nach der von Chor und Orchester sowie Sopransolo intonierten Kyrie erklingt mit dem Kaddisch eines der wichtigsten Gebete im Judentum. In Ausschnitten aus der jüdischen Psalmdichtung flehen die Männerstimmen um die Errettung vor den "blutgierigen Männern", ehe im bekannten Luther-Lied "Ein feste Burg ist unser Gott" das Christentum in den Vordergrund gerückt wird.

Wie ein mächtiger Lobgesang ertönt das Sanctus durch den Kirchenraum, ehe pausenloses Trompeten-Geschmetter und donnernde Trommeln die Schlacht akustisch eröffnen. Die anschließende Totenstille und Flammengeräusche lösen Betroffenheit aus. Ein jiddisches Lied aus der Ukraine beklagt die Zerstörung und den Verlust der Heimat, ehe das "Agnus Dei" Ruhe vermittelt. Tief berührend ist die von Sopran und Cello intonierte Totenklage. Nach einem voluminösen "Benedictus" erklingen zum Abschluss wieder Flötenklänge, diesmal fröhlich und hoffnungsvoll, sowie der eindringliche Ruf "Frieden ist besser als immer Krieg."

Die Friedensmesse fesselte Besucherinnen und Besucher über zwei Stunden

Dass diese faszinierende Aufführung die Kirchenbesucherinnen und -besucher rund zwei Stunden lang fesselte, lag vor allem am effektvollen Wechsel von Stimmungen und Emotionen sowie dem aktuell dringlichen Wunsch nach Frieden. Unter Leitung von Daniel Böhm gelang das Zusammenwirken der hervorragend harmonierenden drei Chöre mit dem Mozartorchester glänzend.

Lesen Sie dazu auch

Mit eindrucksvollen Soli setzten Sopranistin Isabell Münsch, Cellistin Ayse Deniz Birdal, der jüdische Kantor Yoed Sorek, Bariton Ibrahim Alic sowie Dekanin Claudia Schieder von der evangelischen Kirche St. Martin Memmingen und Bariton Daniel Böhm zwischendurch akustische Glanzpunkte. Noch ehe die letzten Töne im Kirchenraum verklungen waren, brachten die Besucherinnen und Besucher ihre Begeisterung über diesen musikalischen Appell für Weltfrieden und menschliche Solidarität mit anhaltendem Applaus zum Ausdruck.