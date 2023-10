Frau beschädigt Camper bei Babenhauser Kleintierklinik

Auf dem Parkplatz der Kleintierklinik in Babenhausen hat eine Frau einen Camper angefahren und Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge.

Eine Frau hat beobachtet, wie ein Auto mit einer anderen Frau am Steuer einen Camper beschädigt hat. Der Camper war am Dienstagabend auf dem Parkplatz der Kleintierklinik in der Alpenstraße in Babenhausen geparkt. Das Fahrzeug wurde laut der Zeugin hinten links beschädigt.

Die Mindelheimer Polizei kennt lediglich die Stadtkennung des Kennzeichens des Campers: SC, für die Stadt Schwabach. Zeugen des Vorfalls oder der Halter des beschriebenen Campers werden gebeten, sich an folgende Telefonnummer zu wenden: 08261/7685-0. (AZ)