Gallusmarkt in Babenhausen: Die B300 wird wieder zur Fußgängerzone

Am Tag der Deutschen Einheit findet in Babenhausen traditionell der Gallusmarkt statt. Tausende Besucher werden erwartet.

Am Tag der Deutschen Einheit ist in Babenhausen jedes Jahr viel geboten: Denn am 3. Oktober - heuer ein Dienstag - findet dort traditionell der Gallusmarkt statt. Veranstalter ist die Gewerberegion Babenhausen. Sie rechnet mit tausenden Besucherinnen und Besuchern.

Das bewährte Konzept der vergangenen Jahre werde mit kleineren Veränderungen fortgesetzt, teilt die Gewerberegion mit. Das Markttreiben spielt sich hauptsächlich auf der B300 ab, beginnend an der Günzbrücke bis zur Fürst-Fugger-Straße. Die Bundesstraße wird dazu gesperrt. Die Händlerinnen und Händler bieten in diesem Bereich von 10 bis 17 Uhr ihre Waren an. Vereine und ehrenamtlich engagierte Institutionen geben Auskunft über ihre Arbeit. Von 11 bis 16 Uhr öffnen außerdem viele Geschäfte und warten mit Aktionen auf. Für eine Stärkung ist beim Bummel durch die "Babenhauser Meile" an verschiedenen Stellen gesorgt. Kindereisenbahn, Karussell und Schiffschaukel: Die kleinen Gäste können sich nicht nur darauf freuen.

Tag der offenen Tür der Feuerwehr ist abgesagt

Von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat das Museum für Technik und Kommunikation (MTK) des Historischen Vereins Babenhausen. In der Ausstellung "Historische Technik, mechanisch – analog – digital" kann die Entwicklung in Heim und Büro anhand vieler Exponate nachvollzogen werden. In der Sonderschau Amateurfunk ist man live dabei, wenn rund um den Globus kommuniziert wird. Die Ausstellung befindet sich im Untergeschoss der Anton-Fugger-Realschule. Abgesagt ist der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr. Grund ist der Tod des stellvertretenden Kommandanten.

Die Tradition des Gallusmarktes in Babenhausen lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Aus einer aus dem Jahr 1828 überlieferten Marktordnung geht hervor, dass bereits damals Gemeindemitarbeiter die Anordnung der Marktstände in der Stadtgasse geregelt haben. Heute erledigen dies die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Gewerberegion Babenhausen, unterstützt durch den Bauhof. (AZ/stz)