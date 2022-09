Heimatverein freut sich über große Bedeutung des Technikmuseums

Das Museum für Technik und Kommunikation in Babenhausen wird in der neuen Unterallgäuer Broschüre für Museen und Sammlungen beworben - zur großen Freude des Historischen Vereins.

Das vom Historischen Verein Babenhausen getragene Museum für Technik und Kommunikation (MTK) wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Museen und Sammlungen im Unterallgäu und Memmingen in den Kreis der regional bedeutsamen Museen und Ausstellungen aufgenommen. In deren neuesten Informations-Broschüre wird die Babenhauser Einrichtung an prominenter Stelle beworben.

Das sei, heißt es seitens der Vereins, "eine bedeutende Anerkennung" der langjährigen Bemühungen um die Erhaltung der Privatsammlung von Otto Löw, die zwischenzeitlich durch viele weitere Ausstellungsstücke erheblich erweitert wurde.

Untergebracht ist das Museum in der Realschule

Das MTK ist in den Räumen der Anton-Fugger-Realschule in Babenhausen untergebracht und hervorgegangen aus der Sammlung elektrischer Geräte des Babenhauser Amateurfunkers Otto Löw (1935 bis 2010). Die Ausstellung zeigt mit vielen systematisch präsentierten Exponaten die Entwicklung der Kommunikations- und Bürotechnik sowie von Computern und Geräten der Heimelektronik bis zur Digitalisierung der heutigen Tage. Die Sparte Kommunikation widmet sich der Lehmtafel ebenso wie dem Internet, der Schreibmaschine oder dem Laserdrucker. Ein altes Trichtergrammophon ist im Bereich Schall und Magnetismus vorhanden, auch alte Spulentonbänder. Von der Apfelbatterie bis zum Dynamo reicht die Sparte Elektrizität. Die Besucher können aber auch alte Fotoapparate und Videoaufnahmegeräte bestaunen.

Das Technikmuseum mit seinen Geräten ist im Keller des Schulzentrums untergekommen. Foto: Fritz Settele

Vor einigen Jahren bereits wurde das MTK anlässlich einer Fachtagung der Bayerischen Museums-Akademie im Textil- und Industriemuseum in Augsburg als "hervorragendes Beispiel für die Vernetzung von Schule und Museum" bezeichnet.

Das MTK in der Pestalozzistraße 7 in Babenhausen ist während des Gallusmarktes am 3. Oktober 2022 geöffnet - von 11 bis 17 Uhr, erreichbar über den Nordeingang der Anton-Fugger-Realschule.