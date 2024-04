Babenhausen/Memmingen

18:00 Uhr

Sicherheitswacht: Wenn Bürger für Bürger unterwegs sind

Plus Die Ehrenamtlichen setzen sich für ihre Mitmenschen ein. Ziel ist ein besseres Sicherheitsgefühl. Was Silvi Mestwerdt und Frank Weber auf Streife erleben.

Von Maike Scholz

Hinhören, hinschauen und helfen: Wenn sie ihr Funkgerät an den Gürtel stecken und sich auf den Weg machen, dann wollen sie genau das. Silvi Mestwerdt und Frank Weber gehören zur Sicherheitswacht. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist für sie nicht allein eine Angelegenheit der Polizei, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In Bayern wurde mit der Sicherheitswacht eine weitere Säule geschaffen, bei der sich verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich für ihre Mitbürger engagieren.

In Memmingen gibt es sie bereits seit dem Jahr 2001. In Babenhausen ist sie seit dem Jahr 2020 tätig. Strukturell sind die Sicherheitswachten an die Polizeiinspektion Memmingen angegliedert.

