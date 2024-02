Pilotprojekt an Babenhauser Schulen: Sprachneulinge bekommen Einblicke in Betriebe

Die Babenhauser Mittel- und Realschule starten gemeinsam ein Pilotprojekt. Welche Chancen junge Leute mit begrenzten Sprachkenntnissen dabei bekommen.

Mit flinken Händen zieht Dunja das Sägeblatt über die Holzlatte. Zimmerermeister Gabriel Heckel achtet darauf, dass sie sich dabei nicht verletzt. Doch die 15-Jährige erweist sich als sehr geschickt. Sie arbeite gerne mit Holz und könne sich gut vorstellen, einen Beruf zu erlernen, bei dem sie mit diesem Werkstoff zu tun hat, verrät sie. Auch Klassenkamerad Salman interessiert sich für Holz. Während seiner Flucht aus Afghanistan hat er einige Monate lang in der Türkei in einer Fensterfabrik gearbeitet. Der gleichaltrige Altin möchte später Landmaschinenmechaniker werden, sagt er.

An einem wöchentlichen Praxistag für Sprachneulinge können einige Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen am Babenhauser Schulzentrum erste Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen. Anstatt die Schulbank zu drücken, dürfen die Jugendlichen mit begrenzten Sprachkenntnissen an einem Tag pro Woche in Firmen in Babenhausen und Umgebung Berufsluft schnuppern. Während, vor und nach den Praktikumstagen stehen ihnen Lehrkräfte und Betreuer für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Die Idee für dieses Pilotprojekt entstand an der Mittelschule Babenhausen. An der Anton Fugger Realschule stieß sie sofort auf Zustimmung. „Wenn Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft und Geschichte in unsere fünften Klassen kommen, funktioniert das Erlernen der deutschen Sprache zum Teil gut. Für 14- bis 15-jährige Jugendliche mit Migrationshintergrund ist das während der ihnen noch verbleibenden Schulzeit schwieriger“, erklärt Mittelschulkonrektor Frank Ebenhoch den Hintergrund.

Elf Firmen aus Babenhausen und der Umgebung sind dabei

Da der wöchentlich vierstündige Unterricht im Fach Deutsch als Zweitsprache für den Spracherwerb nicht ausreiche, versuche man, ein breitgefächertes Projekt aufzustellen. Dafür haben die beiden Schulen auch ihre Jugendsozialarbeit, Schulberatung, Schülerpaten und -tutoren sowie die heimische Wirtschaft mit ins Boot geholt. „In Anlehnung an unser bereits seit 25 Jahren sehr erfolgreiches Konzept der Praxisklassen sollen sich die Jugendlichen einen Tag lang beruflich orientieren können“, sagt der Konrektor.

Bei einem ersten Aufruf hätten sich elf Firmen bereit erklärt, den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen die Möglichkeit eines wöchentlichen Praxistags zu bieten, worüber sich Mittelschulrektorin Catharina Freudling freut. Mit Blick auf den heutzutage vielfach beklagten Fachkräftemangel biete sich für die Betriebe und soziale Einrichtungen die Chance, personelle Ressourcen zu gewinnen. Zusätzlich leisteten sie einen Beitrag für eine gelungene Integration.

Zur Auftaktveranstaltung des Pilotprojekts hatten sich Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft sowie neun Jugendliche mit begrenzten Sprachkenntnissen gemeinsam mit Eltern und Betreuern eingefunden. Die stellvertretende Landrätin im Unterallgäu, Sandra Neubauer, bedankte sich bei der Mittel- und Realschule für dieses innovative Projekt. Für die jungen Leute mit Migrationshintergrund könne es ein Schlüssel zur Welt sein, für die Betriebe ein Schlüssel zum Erfolg. „In einer Zeit laufender Veränderung entwickeln die beiden Babenhauser Schulen hinsichtlich der beruflichen Orientierung ihrer Schülerinnen und Schüler gemeinsam viel Kreativität und Flexibilität“, sagte leitender Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner.

Bei anschließenden "Speed-Datings" konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen bei den anwesenden Firmenvertretern genauer über die einzelnen Betriebe und deren Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Mit Hilfe eines von schulischer Seite erstellten Fragebogens wurden bereits erste Vereinbarungen getroffen.