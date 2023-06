Rettungseinsatz am Badesee: Hubschrauber fliegt Mann nach Reanimation in Klinik

Ein Mann muss am Rothdachweiher in Babenhausen reanimiert werden. Er wird mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Rothdachweiher in Babenhausen ist am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren musste reanimiert werden. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Was sich am Badesee gegen 16.30 Uhr genau getragen hat, ist noch unklar. Vor Ort waren von Einsatzkräften zwei Versionen zu erfahren. Laut einem Sprecher der Feuerwehr soll der Mann zusammengebrochen und bewusstlos geworden sein, nachdem er zuvor selbstständig das Wasser verlassen hatte. Polizeibeamte gaben hingegen an, Ersthelfer hätten ihn aus dem Wasser geholt.

Übereinstimmend sind die Schilderungen, was danach passierte: Jene Ersthelfer hätten den Mann versorgt, ihn zunächst in stabile Seitenlage gelegt und anschließend mit der Reanimation begonnen. Kräfte der als erstes eintreffenden Feuerwehr übernahmen daraufhin die Wiederbelebungsmaßnahmen für mindestens zehn Minuten. Dann seien Rettungsdienst und Notarzt eingetroffen, die weiter reanimiere. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann dann ins Krankenhaus geflogen. (mit krom)