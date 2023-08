Schwäbisches Jugendsinfonieorchester verspricht Feierlaune

Der Auftritt des Ensembles des Bezirks Schwaben in Babenhausen steht im Zeichen von zwei Jubiläen. Was dabei auf dem Programm steht.

Bei seinen Herbstkonzerten am 15., 16. und 17. September präsentiert sich das Schwäbische Jugendsinfonieorchester (sjso) des Bezirks Schwaben in Feierlaune. Die Musikerinnen und Musiker begehen in Babenhausen, Nördlingen und Augsburg ihre 100. Konzertphase und feiern zugleich das 70. Jubiläum des Bezirks. „Dass der runde Geburtstag des Bezirks mit dem Jubiläum des sjso zusammenfällt, passt ganz wunderbar. Die Herbstkonzerte sind dieses Jahr etwas ganz Besonderes; so besonders wie die beiden Jubiläen“, sagt die Vorstandsvorsitzende des sjso-Fördervereins und Bezirkstagsvizepräsidentin Barbara Holzmann.

Anlässlich dieses doppelten Geburtstages steht eines der gewaltigsten Werke der Musikgeschichte auf dem Plan: Richard Strauss‘ „Eine Alpensinfonie“. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein beeindruckendes Aufgebot an Streichern, Holz- und Blechbläsern, dazu Kuhglocken, eine Windmaschine, ein Donnerblech und viel weiteres Schlagwerk.

Ehemalige Orchestermitglieder treffen sich in Augsburg

Erstmals in der Geschichte des Orchesters hat der Förderverein des sjso anlässlich des Doppeljubiläums zum Treffen der Generationen eingeladen, das am 17. September in Augsburg stattfinden soll. Für dieses Treffen sucht der Bezirk noch ehemalige sjso-Mitglieder. Wer in der Vergangenheit mitgespielt hat, darf sich gerne bei Lukas Krauß vom Förderverein (lukas.krauss.foerderverein@sjso.de) melden. Bislang gingen nach Angaben des Bezirks Schwaben mehr als 5000 Jugendliche musikalisch durch das Orchester. Einige ehemalige Mitglieder musizieren zusammen mit den aktuellen die Alpensinfonie.

Das Konzert in Babenhausen findet am Freitag, 15. September, um 19 Uhr in der Aula der Anton-Fugger-Realschule statt. Tickets gibt es über das Ticketsystem www.vivenu.com, über die Tickethotline 0821/3101-3666 oder per E-Mail: sjso@bezirk-schwaben.de (AZ)