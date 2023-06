Schwelbrand in Neubau in Babenhausen: Arbeiter wird schwer verletzt

Bei Schweißarbeiten in einem Neubau in Babenhausen entzündet sich brennbares Material. Ein Mann wird verletzt. Das Haus wurde erst vor wenigen Tagen bezogen.

Ein schwer verletzter Arbeiter und etwa 50.000 Euro Sachschaden: Das ist die vorläufige Bilanz eines Schwelbrandes, der sich am Mittwoch kurz nach 14.15 Uhr in einem Neubau in Babenhausen an der Straße Auf der Wies ereignet hat. Wie von Polizei und Feuerwehr bei Einsatzende berichtet wurde, war das Gebäude erst vor wenigen Tagen bezogen worden.

Der Arbeiter erlitt schwere Brandverletzungen an den Händen

Im Treppenhaus waren demnach noch Schweißarbeiten an einem Geländer zu erledigen. Dabei fielen wohl glühende Teile des Schweißdrahtes nach unten, wo sie auf brennbares Material trafen. So entwickelte sich ein Schwelbrand, der vor allem zu einer starken Rauchentwicklung führte. Der Arbeiter erlitt nach Polizeiangaben schwere Brandverletzungen an den Händen. Er wurde deshalb nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Klinikum Memmingen eingeliefert, von wo aus er vermutlich in eine Spezialklinik für Brandverletzungen nach Murnau oder München weitergeleitet wird.

Alle übrigen Personen, die sich beim Brandausbruch im Gebäude befanden, hatten dieses unverletzt verlassen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Babenhausen mit 25 und Klosterbeuren mit acht Aktiven. Von der Polizei wurde die effektive Arbeit der Feuerwehr gelobt, wobei so gut wie kein Wasserschaden entstanden war. Näheres zum Brand und zur Ursache wird die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen bekanntgeben.