Babenhausen

So soll der neue Supermarkt im "oberen Markt" aussehen

Plus Der Discounter Lidl will sich in Babenhausen niederlassen - dort, wo zuvor Blumen Liedel war. Welche Vorgaben der Marktrat machen will.

Von Sabrina Karrer

Auf den Blumenladen Liedel in Babenhausen folgt ein Lidl-Supermarkt. Wie dieser aussehen soll, damit hat sich der Marktrat jüngst befasst. Unter anderem, weil das Gelände an der Krumbacher Straße, Teil der viel befahrenen B300, und neben dem Friedhof, einem sensiblen Bereich, liegt, macht die Marktgemeinde dem Investor ein paar Vorgaben.

Was erlaubt ist und was nicht, regelt der Bebauungsplan, den ein Planungsbüro erstellt. Dem aktuellen Entwurf nach kann die Verkaufsfläche des Supermarkts bis zu 1200 Quadratmeter groß sein. Maximal zwei Vollgeschosse sind zulässig. Die Wände dürfen nicht höher als 6,80 Meter sein. Spiegelnde Fassadenelemente oder Anstriche in grellen Farben sind nicht erlaubt.

