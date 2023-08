Babenhausen

13:55 Uhr

Tödlicher Badeunfall: Retter kämpfen um Leben einer 85-Jährigen und gegen die Hitze

Plus Am Rothdachweiher in Babenhausen spielen sich am Sonntag dramatische Szenen ab. Das sagt die Polizei zur möglichen Todesursache der Seniorin.

Von Wilhelm Schmid, Wilhelm Schmid, Rebekka Jakob

Temperaturen über 30 Grad haben am Wochenende viele Menschen an die Baggerseen der Region gelockt. In Babenhausen endete der sonnige Sommersonntag jedoch auf tragische Weise: Eine Seniorin, die am Rothdachweiher schwimmen war, starb. Die Einsatzkräfte kämpften vergeblich um das Leben der Frau - und gegen die große Hitze, die sie beim Einsatz zusätzlich belastete.

Die 85-jährige Frau aus Babenhausen starb nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag beim Baden im Rothdachweiher an den Folgen eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems. Die Frau war laut Augenzeugenberichten an der Ostseite des Weihers, südlich vom Kiosk, der von der Fabrikstraße her erreichbar ist, schwimmend im Wasser und machte sich plötzlich durch Gesten bemerkbar. Badegäste am Ufer sahen das und reagierten sofort. Mehrere von ihnen, so berichtet die Polizei weiter, gingen ins Wasser und holten die Frau ans Ufer. Diese war inzwischen bereits bewusstlos geworden.

