Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Babenhausen

An dem Parkplatz eines Discounters in Babenhausen wird ein Auto angefahren. Die Polizei Memmingen ermittelt.

Die Polizei Memmingen hat ein Ermittlungsverfahren zu einer Unfallflucht aufgenommen. Diese ereignete sich am Donnerstagmorgen am Parkplatz des Netto-Discounters in Babenhausen. Ein silberner Kia Carnival parkte hier von 91.5 bis 9.33 Uhr. Die Polizei vermutete, dass ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken den parkenden Kia Carnival touchierte.

Trotz der offensichtlichen Beschädigung am hinteren rechten Bereich entfernte sich das bisher unbekannte Auto vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt circa 1000 Euro. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise zu dem Unfall oder Unfallflüchtigen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Polizeistelle in Memmingen melden. (AZ)