Unfallflucht in Babenhausen: Schaden an geparktem Auto hinterlassen

Der Fahrer oder die Fahrerin eines Klein-Lkws hat sich nicht um einen verursachten Schaden gekümmert. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfall entgegen.

Nach einer Unfallflucht in Babenhausen sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines Transporters. Dem Bericht zufolge wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr ein blauer Ford Fiesta beschädigt, der in der Stadtgasse in Fahrtrichtung Krumbacher Straße am rechten Straßenrand geparkt war. Das Auto wies einen Schaden am linken Außenspiegel auf. Nach bisherigen Ermittlungen kommt als Verursacher ein Fahrer eines Klein-Lkws infrage. Auffällig an diesem Fahrzeug war die grün-orange Lackierung mit Firmenaufschrift an den Seiten und am Heck. Vermutlich handelte es sich um eine Unterallgäuer Zulassung. Der Schaden wird auf rund 400 Euro beziffert. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Rufnummer lautet 08331/1000. (AZ)