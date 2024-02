Vensol feiert 15-Jähriges: Wie sich das Unternehmen entwickelt hat

Die Vensol Neue Energien GmbH wurde 2009 gegründet. Seither gestaltet das Babenhauser Unternehmen die Energiewende in der Region in vielerlei Hinsicht mit.

Wer sich mit der Energiewende in der Region befasst, wird zwangsläufig auf den Namen Vensol stoßen. Denn die Vensol Neue Energien GmbH ist in diesem Bereich in vielerlei Hinsicht aktiv. Heuer kann das Unternehmen mit Sitz in Babenhausen sein 15-jähriges Bestehen feiern. Seit der Gründung ist nicht nur die Belegschaft größer geworden - aus der dreiköpfigen Startformation ist ein an die 20 Personen starkes Team erwachsen. Auch die Liste an Projekten wird länger und länger.

Gegründet wurde Vensol von Jürgen Ganz. Wie er dazu kam? Das hat mit seiner beruflichen Vorgeschichte zu tun. In seiner ursprünglichen Tätigkeit als Firmenkundenberater bei einer deutschen Großbank hatte er schon bis zur Jahrtausendwende erneuerbare Anlagen finanziert, unter anderem eine nachgeführte Freiflächen-Photovoltaikanlage im Kreis Neu-Ulm und Windräder bei Ollarzried im Unterallgäu. Schließlich begleitete ihn "die Vision eines nachhaltigen Energiezeitalters" auch in die Selbständigkeit als Unternehmensberater, wie es das Unternehmen formuliert.

"Erneuerbare" nahmen immer mehr Platz ein: Vensol wurde gegründet

Einer der ersten Beratungsaufträge war die erfolgreiche Sanierung einer Solarfirma im damals noch neuen und schwierigen Marktumfeld. 2001 pachtete Jürgen Ganz gemeinsam mit dieser Gesellschaft dann das Dach der Wilhelmsburg von der Stadt Ulm und realisierte zusammen mit 25 Bürgern die für damalige Verhältnisse große 120 kWp-Photovoltaikanlage. Auf vielen kommunalen und privaten Dächern, verteilt vom Allgäu über die Hallertau und das Wittelsbacher Land bis nach Magdeburg, konnten im Laufe der Zeit PV-Anlagen installiert werden. Ab 2002 engagierte sich Ganz auch zunehmend im Bereich Windenergie.

Irgendwann hatte das Geschäftsfeld der "Erneuerbaren" eine zu große Rolle innerhalb seiner auf klein- und mittelständische Betriebe fokussierten Unternehmensberatung eingenommen. So entstand die Vensol Neue Energien GmbH offiziell als eigenständige Firma. Das war am 7. Januar 2009.

Drei Jahre später ein Dämpfer: Der PV-Bereich kam so gut wie zum Erliegen, als die Vergütungssätze nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) schrumpften. "In Zöschingen bot sich nach dem Zusammenbruch der Photovoltaik dann 2013 die Möglichkeit, das erste Wind-Projekt im süddeutschen Raum zu verwirklichen", nennt Vensol einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Mit acht Windenergieanlagen ist der Waldwindpark einer der größten in Schwaben. Drei Jahre später gingen im angrenzenden Ort Dischingen fünf weitere Generatoren in Betrieb.

Vensol betreut mehr als 50 Windenergieanlagen

2018 stieg Sebastian Ganser in die Geschäftsführung ein. Seitdem liegt der Fokus des nach wie vor inhabergeführten Unternehmens neben Windenergie auch auf der Entwicklung und Betriebsführung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen, sowohl kaufmännisch als auch technisch. Davon zeugen die bereits realisierten Projekte in den Landkreisen Neu-Ulm, Unterallgäu und Günzburg sowie vielfältige Ansätze rund um den Firmensitz in Babenhausen.

Mittlerweile betreut Vensol mehr als 50 Windenergieanlagen, acht Solarparks und 250 Dachanlagen in allen Größenordnungen verteilt über das gesamte Bundesgebiet, schwerpunkmäßig aber in Bayerisch-Schwaben. Mittelfristig soll neben 30 weiteren Wind- und PV-Generatoren ein neues Bürogebäude in Babenhausen für die wachsende Belegschaft gebaut werden. Die bisher genutzten Räume am Marktplatz sind zu klein geworden. "Wir könnten die Schreibtische stapeln", sagte Sebastian Ganser, als es in einer Marktratssitzung um das Bauvorhaben ging.

Auf das Erreichte schaut Jürgen Ganz "demütig" und "sehr stolz" - und mit Zuversicht auf die kommenden Projekte samt ihren Herausforderungen. An den Erfolg der ersten 15 Geschäftsjahre wolle das Unternehmen anknüpfen und weiter zum Gelingen der Energiewende beitragen - "immer mit Blick auf Teilhabe und lokale Wertschöpfung". (stz)