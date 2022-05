Babenhausen

13:07 Uhr

Viele Fragen zum geplanten Kiesabbau am Badesee in Babenhausen

Südlich des Babenhauser Badesees ist ein Kiesabbau geplant. Ein zweiter See könnte entstehen.

Plus Ein Unternehmen will Kies südlich des Rothdachweihers in Babenhausen abbauen. Die Pläne haben sich zum zweiten Mal geändert. Der Marktrat diskutiert Vor- und Nachteile.

Von Sabrina Karrer

Der Badeweiher in Babenhausen ist im Sommer ein Treffpunkt für den gesamten Ort. Seine Umgebung könnte sich in Zukunft verändern, der See vielleicht einen Zwilling bekommen. Denn ein Unterallgäuer Kieswerk möchte gerne südlich davon eine zweite Grube baggern und Kies fördern. Das Vorhaben war schon 2019 und 2020 im Gespräch. Nun hat sich der Marktrat den aktuellen Stand erläutern lassen.

