Babenhausen

vor 47 Min.

Wie läuft die Jugendarbeit in Babenhausen?

Plus Der Jugendbeauftragte des Marktrats berichtet von Entwicklungen und Plänen. Es geht um ein neues Kinderparlament und ein Treffen vieler engagierter Menschen.

Von Sabrina Karrer Artikel anhören Shape

In Vereinen, im Jugendzentrum, in den Schulen: Die Jugendarbeit in Babenhausen hat viele Akteure. Auch der Marktgemeinderat hat einen Beauftragten, der ein besonderes Augenmerk auf die Belange der Kinder und Jugendlichen im Ort hat: Michael Sell. Der Leiter der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen berichtete jüngst, was sich in den vergangenen Monaten getan hat.

Ein Punkt, den er ansprach, war das neue Kinderparlament in Babenhausen. Das Angebot sei gut gestartet, nachdem die Leiterin des Jugendzentrums Werbung in den dritten und vierten Klassen der Grundschule gemacht habe. Eine "motivierte Gruppe" habe zusammengefunden, die sich regelmäßig im "Juze" treffe. Aktuell befasst sich das Kinderparlament laut Sell mit dem Thema Müllvermeidung. Es bestehe der Wunsch nach mehr Mülleimern in Babenhausen, speziell am Schulzentrum. Eine Müllsammelaktion und Infoplakate seien Ideen des Kinderparlaments, um für mehr Bewusstsein im Umgang mit Müll zu werben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen