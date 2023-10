Babenhausen

07:00 Uhr

Wohn- und Bürobauprojekt sorgt in Babenhausen für lange Diskussion

Plus Vensol will zwei Wohnblöcke und einen neuen Firmensitz errichten. Doch nach einer Sitzung des Marktrats macht sich bei den Projektplanern Enttäuschung breit.

Von Sabrina Karrer

"Hier entstehen 18 moderne Wohnungen", steht schon auf dem Banner, das an einem Bauzaun an der Clemens-Hofbauer-Straße in Babenhausen hängt. Eine Wohnanlage soll dort entstehen. Außerdem ein Bürogebäude für die Vensol Neue Energien GmbH. Das Unternehmen braucht dringend mehr Platz, denn die Belegschaft wächst. Doch nachdem die Chefs eine lange Diskussion des Babenhausener Marktrats mitverfolgt haben, ist da mehr Enttäuschung als Vorfreude. Was bedeutet das für das Vorhaben?

Eigentlich sollten die Bauherren und der Architekt das Projekt hinter verschlossenen Türen vorstellen. Im öffentlichen Teil der Sitzung stand nur die Neuaufstellung eines Bebauungsplans für das Gelände auf der Agenda. Doch gleich zu Beginn beantragten CSU und JWU mit Zuspruch der LeB, auch die Präsentation vorzuziehen. Im Saal saßen immerhin einige Frauen und Männer, die aus Interesse an dem Vorhaben gekommen waren, darunter einige Vensol-Mitarbeiter.

