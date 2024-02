Behandelnde Ärztin geht: MVZ Babenhausen schließt Ende März

Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach kündigen das Aus der Filialpraxis in Babenhausen an. Dr. Gina Morariu verlässt diese demnach aus persönlichen Gründen.

Der Markt Babenhausen verliert eine wichtige Anlaufstelle im medizinischen Bereich: Mit Ablauf des Monats März wird das MVZ Babenhausen schließen, das als Filialpraxis des MVZ Klinik Krumbach die Patientinnen und Patienten in der Marktgemeinde und der Umgebung seit knapp zwei Jahren zuverlässig hausärztlich betreut.

Wie die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach mitteilen, wird Dr. Gina Morariu aus persönlichen Gründen das MVZ an der Frauenstraße verlassen. Sie stehe deshalb als behandelnde Ärztin dann nicht mehr zur Verfügung. „Wir bedauern die Entscheidung von Frau Morariu sehr", wird Heidrun Stefani, Geschäftsführerin Ambulante Medizin gGmbh der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, in der Pressemitteilung zitiert. "Trotz größter Anstrengungen ist es leider nicht gelungen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Darin spiegelt sich die allgemeine Entwicklung wider, in ländlichen Regionen die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten", fügt sie hinzu. "Uns ist nichts anderes übriggeblieben, als diesen Schritt zu gehen.“

Gemeinschaftspraxis gewährleistet weiterhin gesundheitliche Versorgung in Babenhausen

Die hausärztlich-internistische Gemeinschaftspraxis Simon Müller und Dr. Benedikt Kreuzpointner (Promenade 1 in Babenhausen) gewährleistet nach Angaben der Kreiskliniken in diesem Bereich weiterhin die gesundheitliche Versorgung der Menschen am Ort. Alternativ können sich Patientinnen und Patienten gerne an das neue Allgemeinmedizinische Versorgungszentrum Ziemetshausen, Mühlstraße 2, Telefon 08284/99990, wenden. Geschäftsführerin Heidrun Stefani dankt den Bürgerinnen und Bürgern Babenhausens „für das Vertrauen, das uns entgegengebracht worden ist“. (AZ)