Bellenberg

vor 32 Min.

Arbeitsunfall in Bellenberg: Mann quetscht sich den Zeigefinger

Ein 69 Jahre alter Arbeiter hat sich in Bellenberg verletzt. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Firma ist derzeit in Bellenberg mit Kleinbohrungen am Triebwerkskanal beschäftigt. Ein Mann verletzt sich bei diesen Arbeiten an der Hand.

Bei einem Betriebsunfall in Bellenberg hat sich ein Arbeiter am Donnerstag an der Hand verletzt. Der 69-Jährige war nach Angaben der Polizei mit Bohrarbeiten am Triebwerkskanal beschäftigt. Eine Firma nimmt dort seit Tagen Kleinbohrungen vor. Der Arbeiter war offensichtlich unachtsam beim Hantieren mit Fallgewichten und quetschte sich dabei den Zeigefinger. Da er Arbeitshandschuhe trug, konnte Schlimmeres verhindert werden. Er wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

