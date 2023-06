Bellenberg

vor 51 Min.

Bald soll es die „Zeitreise“ Bellenberg im Buchformat geben

Plus Bisher kann man die Vergangenheit von Bellenberg im Vorbeigehen kennenlernen. Die Gemeinde unterstützt jetzt die Herstellung einer ganz besonderen Chronik.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Interessierte können die Geschichte Bellenbergs im Fußmarsch kennenlernen. Den Wanderweg zu historischen Plätzen im Dorf haben das Team der Bellenberger Zeitreise, darunter die Stadtführer Jörg Zenker und Stefan Ilg, initiiert. Letzterer hat nun im Gemeinderat ihre weiterführende Idee vorgestellt: Die Zeitreisetexte zusätzlich mit noch unveröffentlichtem Material in einem Buch zu publizieren.

Die Bellenberger Zeitreise führt zu 14 Metallstelen mit Texten und alten Bildern an historischen Plätzen, die über deren Bedeutung in der Vergangenheit informieren. Wie berichtet, entstand der Stelenrundweg durch Bellenberg als Leader-Projekt, womit sich die ehrenamtliche Initiative von an ihrer Heimat interessierten Bellenbergerinnen und Bellenbergern umsetzen ließ.

