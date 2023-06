Bellenberg

FV feiert Jubiläum: Seit 101 Jahren rollt der Ball in Bellenberg

Plus Der Fußballverein FV Bellenberg feiert sein Jubiläum ein Jahr später als geplant mit Festakt, Chronik, launigen Sprüchen und Erinnerungen an legendäre Spieler.

Ein warmer Sommerabend, die luftige Terrasse der Sportgaststätte dicht gefüllt mit Ehrengästen und viele Erinnerungen an sportliche Höhepunkte – der Festakt zum Jubiläum des Fußballvereins FV Bellenberg unter seinem Vorsitzenden Daniel Schönfeld am Samstag war eine sehr unterhaltsame Veranstaltung. Wirt und Hausherr Michael Schönfeld hatte für die Verköstigung vorgesorgt und die Fußballerinnen und Fußballer brauchten das coronabedingte Verschieben ihrer 100-Jahr-Feier um zwölf Monate nicht zu bereuen. Ein Bläserquartett der Musikgesellschaft Bellenberg begleitete die Feier und stimmte am Ende die Vereinshymne „Schwarz und weiß“ an.

Insbesondere die von den drei Vorsitzenden unterhaltsam vorgetragene Chronik amüsierte die Gäste und ließ Erinnerungen wach werden. Den historischen Teil übernahm der stellvertretende Vorsitzende Alois Renz, wobei er das Gründungsjahr 1922 gleich mal geschichtlich einordnete: „Die Lebenshaltungskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2420 Prozent, zugleich bestand nach dem Ersten Weltkrieg ein gewisser Nachholbedarf bei gesellschaftlichen Anlässen.“ Renz bezeichnete die Männer, die sich 1922 zur Gründung des Fußballvereins im Gasthaus Traube trafen, als mutige Leute.

