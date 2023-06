Hund jagt Radfahrer in Bellenberg

Unterwegs mit seinem Fahrrad kommt ein 75-Jähriger in Bellenberg an einem Hund vorbei. Das Tier nimmt die Verfolgung auf.

Auf der Flucht vor einem Hund ist ein Radfahrer in Bellenberg gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag vor einer Woche. Der 75 Jahre alte Radfahrer war demnach auf der Reichenberger Straße in Bellenberg an einem nicht angeleinten Hund vorbeigefahren. Der hüfthohe Hund begann, dem Radfahrer hinterherzurennen. Dieser versuchte, mit seinem Rad nach rechts auszuweichen. Dabei stützte der 75-Jährige und zog sich Verletzungen im Lendenbereich zu. Diese mussten im Krankenhaus in Weißenhorn behandelt werden. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, so die Polizei. (AZ)