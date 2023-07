Leiterin appelliert: Ihre Bücherei darf nicht vergessen werden

Die Leiterin der Bellenberger Bücherei sorgt sich um die Zukunft ihrer Einrichtung. Im Gemeinderat machte sie nun Vorschläge, wie es für die Einrichtung weitergehen könnte.

Karin Hartl, Leiterin der Pfarrbücherei im Haus des Kindes "Guter Hirte" in Bellenberg, schlägt Alarm: Sie fürchtet bei der Kindergartenneuplanung "vergessen worden zu sein". Daher kam sie in die Gemeinderatssitzung, machte auf den Bildungsauftrag von Büchereien aufmerksam, benannte aufgetretene Probleme und machte zuletzt der Kommune einen charmanten Antrag: Sie würden gerne eine Pfarr- und Gemeinde-Bücherei sein. Ein Vertragsmuster für eine Kooperation der dem Sankt Michaelsbund angeschlossenen Pfarrbücherei mit der Kommune hatte Hartl schon dabei. "Sie hätte dann auch ein Mitspracherecht", warb sie.

Wie geht es nach dem Kindergarten-Neubau weiter?

Dass die Literaturausleihe derzeit tatsächlich nicht sehr im Fokus gemeindlicher Aktivitäten stehe, leitete Hartl daraus ab, dass lediglich der geplante Abriss und Neubau des Kindergartens bekanntgegeben und im Zuge dessen ein Interimskindergarten errichtet worden sei. Über die Zukunft ihrer Bücherei habe jedoch niemand mit ihr gesprochen. "Wir lasen die Nachrichten zum Kindergarten, das war's", so Hartl.

Die Bücherei befindet sich im Obergeschoss auf einer Fläche von 40 Quadratmetern und ist über Treppen erreichbar. Der Raum wird von der Pfarrei zur Verfügung gestellt, wobei der ganze Komplex auf einer Kooperation zwischen Kirche und Gemeinde fußt, indem die Kommune die vorab kirchliche Einrichtung übernommen hatte und auch das Gebäude finanziert beziehungsweise bald neu bauen wird. Somit erfolgt die Nutzung des von der Pfarrei beanspruchten Bereichs, Büchereiareal und vormaliger Frauenbundraum, auch etwas flexibel. Denn nach dem Umzug des Frauenbunds ins neue Haus "Regina pacis" wird das der Bücherei zugeschlagene Zimmer vom beengten Kindergarten aktuell als Büroraum genutzt.

Untragbare Verhältnisse für die Bücherei

Dass es für die Bücherei inzwischen untragbare Verhältnisse geworden seien, zeigte die Leiterin an zwei Beispielen auf: Der am gemeinsamen Eingang platzierte kindersichere Türöffner sei auf den Kindergartenbetrieb und nicht die längeren Büchereiöffnungszeiten ausgerichtet und könne zudem von kleinen Büchereibesucherinnen und -besuchern nicht erreicht werden. Es wurde auch einmal bei Renovierungsarbeiten im Kindergarten der Strom abgestellt und "wir saßen im Halbdunkeln", so Hartl. Oder die Schließanlage blieb einfach zu, weil der Kindergarten geschlossen und die Erzieherinnen beim Personalausflug waren.

Wolfgang Schrapp ( Freie Wähler) hielt entgegen, dass Überlegungen zur Zukunft der Bücherei durchaus angestellt wurden, nur eine schlüssige Lösung wurde nicht gefunden. Da der Gebäudeabriss nicht unmittelbar bevorstehe, sei die Diskussion tatsächlich mehr im Hintergrund verlaufen und wohl an der Büchereileitung vorbeigegangen. "Aber die Zukunft der Bücherei wird gar nicht infrage gestellt", bekräftigte Schrapp. Die geschilderten Probleme mit Strom und Schließanlage befand er für "grenzwertig" und sicherlich lösbar. Doch für die richtige Zukunftslösung brauche die Gemeinde noch etwas Zeit.

Bürgermeister Oliver Schönfeld (fraktionslos) erinnerte daran, dass beim Umbau des einstigen evangelischen Gemeindehauses zum Interimskindergarten an eine spätere Nutzung als Bücherei gedacht wurde. Wolfgang Jäckle (CSU) hakte nach, inwieweit denn Barrierefreiheit und andere Vorgaben zu berücksichtigen seien und inwieweit ein Neubau besser wäre. Dafür müsse aber der passende Platz zwischen Schule, Kindergarten und Kirche gefunden werden, wand Stefan Schaich (Freie Wähler) ein. Die Standortvorschläge reichten von einer Erweiterung am Haus "Regina pacis" im Pfarrgarten bis zu einer Lösung im Zuge des Kindergartenneubaus. Letztlich ging es auch um die Leserschaft der Bücherei, wobei Einigkeit darin bestand, dass die Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schule Priorität habe.

Zehn Ehrenamtliche halten die Bücherei am Laufen

Dazu informierte Karin Hartl, im Zuge der Pandemie-Einschränkungen seien Schul- und Kindergartenführungen ausgefallen und auch die Ausleihen zurückgegangen. Im vergangenen Jahr hat sie 3.017 Medien an 154 Leser ausgegeben. Sie selbst einberechnet sorgten zehn ehrenamtliche Mitarbeiter dafür, dass die Bücherei Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag eine bis eineinhalb Stunden geöffnet habe. Im Bestand gebe es 4.500 Medien, Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder dazu Sachliteratur, digitale Tonträger und Zeitschriften. Die Finanzierung laufe über Zuschüsse seitens der Gemeinde, Diözese, des Sankt Michaelsbunds sowie über Mitglieds- und Mahnbeiträge. Ein Minimum von 1000 Euro Eigenleistung ist erforderlich, sonst erlischt der Zuschuss des Michaelsbunds.

Nun wünscht sich Hartl einen Neustart, will mehr Präsenz zeigen, Schule und Kindergarten einbinden und insgesamt attraktiver werden. Eine eigene Homepage, EDV-Anlage und Internetanschluss gehörten ebenfalls dazu. Ein kommunaler Beitrag könne auch sein, allen Schulanfängern einen Jahres-Büchereigutschein als Geschenk zum Schulanfang zu machen, findet Hartl. Dafür gab es Zustimmung im Rat. Bürgermeister Schönfeld hatte zudem versprochen, die Büchereileitung von nun an deutlicher einzubeziehen.