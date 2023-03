Mann fährt zu schnell und ohne gültigen Führerschein

Wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung hält die Polizei einen Autofahrer in Bellenberg an. Der Mann hätte sich gar nicht ans Steuer setzen dürfen.

Schneller gefahren als erlaubt ist am Mittwochabend ein Autofahrer in Bellenberg. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizisten fest, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besaß.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 51-Jährige nach einer Lasermessung an der Illertaltangente in Bellenberg angehalten, weil er die zulässige Geschwindigkeit überschritten hatte. Bei der Kontrolle händigte der aus dem Ausland stammende Mann, der seit mehr als einem Jahr in Deutschland lebt, den Führerschein aus seinem Heimatland aus. Um auch hierzulande weiterhin fahren zu dürfen, hätte der Mann das Dokument innerhalb von sechs Monaten umschreiben müssen. Dieser Vorschrift war er allerdings nicht nachgekommen. Das hatte für ihn nun eine Strafanzeige zur Folge. (AZ)