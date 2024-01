Mehrere zerstochene Reifen: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Jemand hat sich in Bellenberg an geparkten Fahrzeugen eines Paketdiensts zu schaffen gemacht.

In der Nacht zum Sonntag hat jemand in Bellenberg Reifen von Paketdienstfahrzeugen zerstochen. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen 22 und 10 Uhr in der Schönebergstraße zu den Sachbeschädigungen. Die Fahrzeuge standen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand. Mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurden jeweils die rechten Reifen der vier geparkten Fahrzeuge. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)