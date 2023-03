Polizeibeamter wird bei Streit in Bellenberg verletzt

Eine Polizeistreife wird nach Bellenberg gerufen, um einen Streit zu schlichten. Doch einer der Streitenden will das nicht akzeptieren.

Bei einem Einsatz in Bellenberg ist am Sonntagvormittag ein Polizeibeamter verletzt worden. Die Polizei war zu einer Streitigkeit in die Ulmer Straße gerufen worden. Mehrere Streifenwagen trafen dort ein. Ein 39-Jähriger habe sich verbal aggressiv verhalten, heißt es im Polizeibericht. Den leicht alkoholisierten Mann separierten die Beamten von den anderen Beteiligten, um den Streit zu beenden.

Dies missfiel dem 39-Jährigen jedoch und er fing an, einen Beamten zu filmen. Der Mann zückte sein Smartphone und hielt es dem Polizisten direkt vor das Gesicht. Trotz mehrfacher Aufforderungen dies zu unterlassen, änderte der 39-Jährige sein Verhalten nicht. Die Beamten kündigten ihm daher an, dass er in Gewahrsam genommen werde. Dagegen setzte sich der Mann aktiv zur Wehr und es kam zu einer Rangelei mit den Beamten. Ein Polizist erhielt hierbei einen Schlag auf die Nase. Der Beamte wurde leicht verletzt, blieb allerdings dienstfähig. Nach der Fesselung änderte der 39-Jährige schließlich sein Verhalten. Schließlich kam er einem Platzverweis nach. Der Mann wird sich wegen zahlreicher Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen. (AZ)