Stühlerücken im Gemeinderat Bellenberg: Zwei Plätze werden neu besetzt

Plus Zwei langjährige Ratsmitglieder hören auf. Romy Hoffmann-Henze kommt für Harald Daiber und Thorben Hanke für Ruth Keller. Das sind die Gründe für den Wechsel.

Die jüngste Gemeinderatssitzung in Bellenberg hat mit einem deutlichen Stühlerücken begonnen: Zwei Mitglieder nahmen Abschied, und zwei Neue nahmen Platz. Erst nach der Vereidigung der beiden Nachrücker Thorben Hanke ( Freie Wähler) und Romy Hoffmann-Henze ( CSU) durch Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) sowie der Verabschiedung von Ruth Keller (Freie Wähler) und Harald Daiber (CSU) ging das Gremium zur Tagesordnung über.

Es war der pure Zufall, dass gleich zwei geschätzte und langjährige Gemeinderatsmitglieder vergleichsweise unspektakulär ihr Ehrenamt niederlegten: beide aus privaten Gründen, mit familiärem beziehungsweise gesundheitlichen Hintergrund. Ruth Keller, kaufmännische Angestellte und freigestellte Betriebsrätin, gehörte seit 2008 dem Gemeinderat Bellenberg an. Sie verabschiede sich ohne irgendwelche Politikverdrossenheit oder Ärgernisse, so Keller. Der Entschluss sei ihr auch nicht leicht gefallen, aber sie habe ihn aus familiären Gründen gefasst. "Ich brauche mehr Zeit, weil ich mich um Angehörige kümmern möchte, die mir sehr nahestehen", erklärte sie im Gremium und dankte für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.