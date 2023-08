Unbekannter beschmiert Hausfassaden und Wartehäuschen in Bellenberg

Ein Bürger meldet der Polizei einen Schriftzug an einem Firmengebäude in Bellenberg. Es stellt sich heraus, dass noch weitere Objekte verunstaltet wurden.

Auf mindestens 1000 Euro wird der Schaden geschätzt, den eine unbekannte Person durch Graffiti-Schmierereien in Bellenberg verursacht hat. Am Montagabend stellte ein aufmerksamer Bürger fest, dass die Fassade einer Firma in der Treuliebstraße besprüht wurde. Der Schriftzug hatte dem Polizeibericht zufolge eine Größe von 1,5 auf fünf Meter. Als die Polizeibeamten vor Ort waren und nach dem Verursacher fahndeten, stellten sie fest, dass die Fassaden des Schützenvereins und das Wartehäuschen am Bahnhof in Bellenberg ebenfalls beschmiert wurden. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)