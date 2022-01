Unfall bei Bellenberg: Schrank fällt vom Anhänger

Ein Autofahrer transportierte einen Schrank mit einem Anhänger. Als dieser auf die Straße fiel, konnte ein anderer Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein 26-Jähriger war mit einem Anhänger am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2031 von Bellenberg in Richtung Vöhringen unterwegs. Auf diesem Anhänger befand sich ein Schrank, welcher offensichtlich nicht richtig gesichert war, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Schrank fiel auf die Straße. Der nachfolgende 24-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Möbelstück. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an der Frontstoßstange. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (AZ)