Wieder ein versuchter Einbruch in der Region

Den Unbekannten gelang es nicht, in das Einfamilienhaus einzudringen. Möglicherweise wurde der Täter oder die Täterin gestört.

In Bellenberg haben bislang Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Römerhalde einzubrechen. Laut Polizeibericht soll der Vorfall in der Nacht zum Montag passiert sein. Mit einem nicht bekannten Werkzeug machte sich jemand an der Garagentür zu schaffen. Es gelang jedoch nicht, diese aufzuhebeln.

Der Täter oder die Täterin konnte somit nicht in das Anwesen eindringen. Ein Beuteschaden entstand folglich nicht. Die Polizei geht aufgrund von Spuren davon aus, dass der Täter oder die Täterin gestört wurde. Hinweise können bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 gemeldet werden. (AZ)