Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen Zaun

Unbekannte haben bei den Bahngleisen in Bellenberg einen Holzzaun beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

In der Woche vom 4. November bis zum 11. November hat eine unbekannte Person einen Zaun beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffene Holzzaun steht in der Straße Am Bahndamm in Bellenberg.

Die Illertisser Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 300 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vandalismus machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303-96510 zu melden. (AZ)