Auto stößt auf der B312 mit einem Lastwagen zusammen

Bei einem Unfall auf der B312 bei Berkheim werden drei Menschen verletzt. Für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge muss die Straße komplett gesperrt werden.

Drei Personen sind am Freitagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall bei Berkheim verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Autofahrer fuhr auf der Bundesstraße B312 auf ein anderes Auto auf und geriet mit seinem Wagen zudem auf die Gegenfahrbahn, was zum Zusammenstoß mit einem Sattelzug führte.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 40 Jahre alte Frau gegen 8.55 Uhr mit ihrem Skoda auf der B312 von Edenbachen in Richtung Berkheim unterwegs. Um nach links in einen Feldweg abzubiegen, bremste sie ab. Der nachfolgende 53-jährige Fahrer eines BMW bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem Auto in das Heck des Skoda.

Zwei kleine Kinder im Wagen einer Unfallbeteiligten blieben unverletzt

Da der BMW-Fahrer zeitgleich versuchte auszuweichen, geriet der Wagen auf die linke Seite der Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 48 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Die beiden Fahrer sowie die Fahrerin des Skoda erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau und den Fahrer des Sattelzugs in eine Klinik. Im Auto saßen noch zwei Kinder, elf Monate und drei Jahre alt. Sie blieben unverletzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Abschleppwagen bargen die drei Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt dem Polizeibericht zufolge den Schaden am BMW auf 10.000 Euro, den am Skoda auf 5000 Euro und den am Sattelzug auf 60.000 Euro. Außerdem entstand an einer Leitplanke ein Schaden von etwa 2000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B312 komplett gesperrt werden. Dies führte bis zum Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)