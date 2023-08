Pleß

vor 52 Min.

Haus brennt nach Blitzeinschlag bei Gewitter in Pleß im Unterallgäu

Der Dachstuhl eines Wohnhauses fing am Donnerstag in Pleß Feuer. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Artikel anhören Shape

Bei den schweren Gewittern im Allgäu am Donnerstagnachmittag hat ein Blitz in ein Haus in Pleß (Unterallgäu) eingeschlagen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Der Dachstuhl eines Hauses in Pleß (Verwaltungsgemeinschaft Boos) hat am Donnerstagnachmittag Feuer gefangen. Laut ersten Informationen von der Polizei schlug zuvor vermutlich ein Blitz in das Haus ein. Am Nachmittag zogen schwere Gewitter über das Allgäu. Auch der Deutsche Wetterdienst warnte vor schweren Gewittern in weiten Teilen der Region. Haus in Pleß brennt - vermutlich Blitzeinschlag Die Feuerwehr, sowie Rettungsdienst und Kräfte der Polizei sind derzeit vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei keine. Auch ein Anwohner, der zum Zeitpunkt des möglichen Einschlags nahe des Hauses in seinem Auto saß, berichtete gegenüber unserem Reporter vor Ort von einem lauten Knall. Kurz darauf habe es dann auch verbrannt gerochen. Einsatzzentrale: Ob Blitzeinschlag oder nicht werden Ermittlungen zeigen Auch für die Einsatzzentrale der Polizei liegt ein Blitzeinschlag als Brandursache nahe. Doch ob der Brand tatsächlich vom Gewitter ausgelöst wurde, würden erst die Ermittlungen zeigen. (AZ)

Themen folgen