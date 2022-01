Mit zwei Promille: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Eine Zeugin hatte den Notruf gewählt, weil ein Autofahrer am Samstagabend in Schlangenlinien von Illertissen nach Buch fuhr. Die Polizei griff ein.

Eine Zeugin meldete sich am Samstagabend beim polizeilichen Notruf 110: Sie hatte ein Auto beobachtet, das in erkennbaren Schlangenlinien von Illertissen nach Buch fuhr. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Illertissen konnte den Fahrzeugführer schließlich in Buch kontrollieren. Der Grund für die auffällige Fahrweise wurde schnell klar, da ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als zwei Promille erbrachte. Bei dem 37-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)