Mitteilungsblatt in Buch, Oberroth und Unterroth kommt jetzt als App

Plus Momentan bezieht nur knapp die Hälfte der Haushalte in der Verwaltungsgemeinschaft das Amtsblatt der Gemeinden. Ein kostenloses Angebot soll Abhilfe schaffen.

Bürgerinnen und Bürger aus Buch, Oberroth und Unterroth können das wöchentlich erscheinende Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) schon bald als kostenlose App-Version herunterladen. Die Möglichkeit, die Infobroschüre als kostenpflichtige Papierversion zu beziehen, besteht aber weiterhin. Die für eine werbefreie Produktion des Verlags notwendigen Zuschussbeträge trägt die Verwaltungsgemeinschaft.