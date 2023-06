Bucher Marktrat hält an Kita-Standort bei Obenhausen fest

Plus Trotz Kritik an der Lage der neu zu bauenden Kindertagesstätte werden die Pläne fortgeführt. Ein Umbau des alten Obenhauser Kindergartens ist keine Option.

Es bleibt dabei: Der Bucher Marktrat hält das Flurstück 131/42 nordwestlich des Kreisverkehrs Bucher Straße/Staatsstraße 2018 für den besten Standort einer neuen Kindertagesstätte. Dementsprechend werden die weiteren Planungen fortgeführt. Die Errichtung einer Kita auf dem Gelände des früheren Obenhauser Kindergartens an der Pfarrer-Augart-Straße wird weiterhin nicht in Betracht gezogen. Deshalb lehnte das Gremium den von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) gestellten Antrag auf eine Gegenüberstellung beider Standorte ab. Beide Beschlüsse fielen bei zwei Gegenstimmen.

Bereits im Oktober 2022 hatte Architekt Peter Kern dem Marktrat die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie präsentiert. Unter vier Standorten hatte sich das als Variante drei untersuchte, zentral zwischen Buch und Obenhausen liegende Grundstück herauskristallisiert, da es laut Meinung des Architekten am meisten Vorteile bündle. Das als Variante vier beleuchtete Gelände, auf dem der frühere Obenhauser Kindergarten steht, birgt die Gefahr von Altlasten sowie keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten.