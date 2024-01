Buch-Obenhausen

15:00 Uhr

Gas im Keller: Illegale Schnapsbrennerei fliegt in Obenhausen auf

Zahlreiche Feuerwehrleute waren am Wochenende in Obenhausen im Einsatz.

Plus Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Ein Mann hatte über Atemnot geklagt. Eine selbst gebastelte Anlage wäre ihm fast zum Verhängnis geworden.

Von Wilhelm Schmid

So einen Einsatz erlebt selbst ein erfahrener Feuerwehrmann wie der Kellmünzer Kreisbrandinspektor Benedikt Kramer nicht alle Tage. Ein durchaus gefährlich klingender ABC-Alarm in der Stufe 3 – ABC steht für "Atomare-Biologische-Chemische Gefahren" – führte zu einer kuriosen Entdeckung in einem Keller. Die vorläufige Bilanz nach dem zweistündigen Einsatz: Ein Mann kam ins Krankenhaus und das Hauptzollamt eröffnet ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung.

Wie die Polizei und der Kreisbrandinspektor berichten, spielte sich das Ganze wie folgt ab: Am Samstag gegen 17.30 Uhr teilte eine 18-jährige Frau mit, dass ihr 67-jähriger Großvater über starke Atemnot klagte. Die junge Frau holte per Notruf den Rettungsdienst in das gemeinsame Wohnhaus am Schwalbenweg im Bucher Ortsteil Obenhausen. Beim Eintreffen der Sanitäter schlug deren routinemäßig mitgeführter Kohlenmonoxid-(CO)-Melder an. Die Rettungsdienstkräfte forderten sofort Feuerwehr und Polizei an.

