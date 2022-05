Schulen in Buch und Oberroth bekommen trotz steigender Preise Lüftungsanlagen

Plus Die Preise haben sich seit dem Beschluss mehr als verdoppelt. Die Verwaltungsgemeinschaft Buch möchte den Einbau trotzdem wie geplant durchziehen.

Um das Raumklima für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu verbessern und die Schulgebäude aufzuwerten, sollen die Grund- und Mittelschule Buch samt Außenstelle Oberroth mit dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Das hat die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch bereits im Herbst 2021 beschlossen und die erforderlichen Planungsarbeiten vergeben. Obwohl sich mittlerweile eine enorme Kostensteigerung ergeben hat, wird die geplante Maßnahme fortgeführt, entschied die Gemeinschaftsversammlung gegen eine Stimme.