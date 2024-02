Erste Anime-, Manga- und Cosplay-Convention im Kaminwerk

Bei der YumeKai-Night im Memminger Kaminwerk leben Fans von japanischen Comics die Liebe zu ihren Helden aus.

Die erste YumeKai-Night im Kaminwerk war voll und ganz der asiatischen Popkultur gewidmet. Zu J-Pop, K-Pop und deutschen Anime-Openings wurde enthusiastisch gefeiert. Die Fans erlebten eine rauschende Nacht mit Musik, Gaming und Cosplay in einer fantastischen Atmosphäre.

Japanische Comics boomen in Deutschland

Japanische Comics boomen in Deutschland. Laut einem Fachmagazin stiegen die Umsätze mit japanischen Comics in Deutschland von zuvor schon 70 Millionen Euro im Jahr 2021 noch einmal um 75 Prozent. Somit ist Deutschland nach Frankreich und Italien der drittgrößte Manga Comic-Markt.

Manga- und Anime-Fans kommen auch aus Österreich und der Schweiz ins Kaminwerk

Comic-Hefte und Zeichentrickfilme werden im Ursprungsland Japan als „Manga“ oder „Anime“ bezeichnet. Ihre stetig wachsende Fangemeinschaft veranstaltet Treffen, die als YumeKai bezeichnet werden. Auf diesen „Conventions“, die in Deutschland schon lange verbreitet sind, jedoch im süddeutschem Raum noch eher selten stattfinden, treffen sich Manga- und Anime-Fans. In Süddeutschland reisen sie aufgrund der grenznahen Lage zu Österreich und der Schweiz auch von dort an. Sie nehmen dafür mitunter Anfahrten von über 100 Kilometern in Kauf. Bei ihren Conventions tauchen sie ein in eine Welt, die bunt, schrill und ungeheuer kreativ ist.

Jeder kann sich auf den „Conventions“ in seine Lieblingsfigur verwandeln. Foto: Fritz Pavlon

Beim Cosplay-Wettbewerb werden die besten Verkleidungen prämiert

Ein Cosplay-Wettbewerb darf auf so einem Treffen nicht fehlen. Dabei stellen die zumeist jungen Teilnehmer in ihrer Verkleidung Figuren aus einem Manga, Anime, einem Film, Videospiel oder anderen Medien nach. Die Kostüme werden unter großem Zeit- und finanziellem Aufwand selbst hergestellt. Die Vorführungen und Verkleidungen bewertet eine Jury und vergibt Preise. Die Gewinner präsentierten sich dann unter großem Jubel den Hunderten Teilnehmern.

Spiele zum Testen, Foodtruck mit asiatischen Speisen

Zum Event im Kaminwerk gab es eine Vielzahl von Angeboten. Dazu gehörten ein Künstlerbereich, ein kleiner Saal nur für Händler, eine Spielfläche mit Brettspielen, Trading Card Games und Tabletspielen zum spielen und testen. Für das leibliche Wohl sorgte ein asiatischer Foodtruck stilgerecht mit fernöstlichem Essen.

Die nächste Convention geht am 1. und 2. Juni in der Stadthalle Memmingen über die Bühne.