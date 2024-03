Biber bei Unfall bei Dietenheim getötet

Eine 27-Jährige war mit dem Auto zwischen Dietenheim und Regglisweiler unterwegs. Der Biber kreuzte die Straße und wurde frontal erfasst.

Bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen bei Dietenheim ist ein Biber getötet worden. Um 1.45 Uhr fuhr nach Polizeiangaben eine 27-Jährige auf der Landstraße von Dietenheim in Richtung Regglisweilser, als das Tier die Straße überquerte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Nager frontal an. Der Biber verendete an der Unfallstelle. An dem Renault entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei verständigte einen Jagdpächter. (AZ)