Großbrand in Dietenheim, Feuerwehren im Einsatz

Zu einem Großbrand ist es am Mittwochabend in Dietenheim gekommen - Einsatzkräfte versuchen, das Feuer zu löschen.

In Dietenheim ist am Mittwochabend ein Wohnhaus im Grüntenweg in Brand geraten. Das Feuer hatte einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Dietenheim, Regglisweiler und Illertissen zur Folge.

Am Grüntenweg in Dietenheim ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen

Einen Grund für den Brand konnte die Polizei am Abend noch nicht nennen. Keine Informationen gab es außerdem dazu, ob bei dem Feuer Personen zu Schaden gekommen sind oder nicht. (wis)