Haushaltsplan: In Dietenheim sitzen die Zuschuss-"Weltmeister"

Für den Haushaltsplan und seine Macher gibt es Lob aus dem Gemeinderat. Dietenheim möchte in viele Bereiche investieren. Dazu gehört auch eine neue PV-Anlage.

In Dietenheim haben die Gemeinderäte den Haushaltsplan für das Jahr 2023 verabschiedet. Die Ein- und Ausgaben halten sich die Waage. Geld fließt unter anderem in den Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Sporthalle. Auch in Sachen erneuerbare Energien möchte sich die Gemeinde noch besser aufstellen.

Da sich die Mitglieder im zuständigen Ausschuss ausführlich beraten und die Verwaltung um Bürgermeister Christopher Eh das Konzept für den Haushalt übersichtlich erstellt hatten, gab es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kaum Diskussionen. Die beiden Fraktionssprecher – Toni Endler für "Unabhängige und SPD" sowie Peter Beck für Bürgerliste und CDU – waren sich schnell einig. Nach kurzen Statements und einem Dankeswort des Bürgermeisters, verabschiedeten die Gemeinderäte das 275 Seiten umfassende Zahlen- und Tabellenwerk einstimmig.

Dietenheims Bürgermeister und Kämmerer sind "Weltmeister der Zuschüsse"

Toni Endler hatte zuvor den Bürgermeister und Kämmerer als "Weltmeister im Zuschüsse ausfindig machen" bezeichnet. Es sei, so Endler weiter, alles "konservativ aufgestellt", weil es angesichts der allgemeinen Lage gelte, "vorsichtig zu agieren". Dennoch sei er ein Optimist, der an eine positive Trendwende glaube. Das liege vor allem daran, dass Dietenheim in Bezug auf die Gewerbesteuer nicht von einem einzigen Großbetrieb abhängig sei, sondern auf die Wirtschaftskraft eines breit aufgestellten Gewerbes bauen könne.

"Wir reagieren nicht, wir agieren, und dabei sind wir schnell", sagte er und erwähnte die kurzfristige Beschaffung der in Regglisweiler aufgestellten Container-Wohnanlage für Geflüchtete. Diese hätte "leicht 300.000 Euro teurer werden können". Peter Beck schloss sich an und verwies darauf, dass "schwierige Jahre hinter uns, aber auch noch vor uns liegen". Immer neue Aufgaben würden an die Kommunen delegiert. Die Steuerkraft steige zwar, man liege aber immer noch unter dem Durchschnitt des Landes und des Alb-Donau-Kreises. Dennoch sei es gut, dass die Investitionen nach wie vor hochgehalten würden. "Wenn alle weiter so gut zusammenhalten, dann bin ich guten Mutes", so Beck.

Dietenheim plant mit Erträgen von knapp 16 Millionen Euro

Daran und an die Dankesworte der beiden Fraktionssprecher schloss sich Bürgermeister Christopher Eh an: "Wir finden oft schnell Kompromisse" betonte er. Probleme in der Zukunft sehe er vor allem in der nicht absehbaren Weltpolitik sowie in der Tatsache, dass immer mehr "Mammutaufgaben nach unten delegiert werden".

Die Erträge in Höhe von knapp 16 Millionen Euro liegen um rund 365.000 Euro unter den geplanten Ausgaben. Diese können aber mit Rücklagen der vergangenen Jahre seit 2019 verrechnet und damit ins Gleichgewicht gebracht werden. Trotz hoher Investitionen für den Neubau des Kindergartens St. Josef, die Sanierung der Sporthalle, die Fortsetzung der Stadtsanierung im Abschnitt III, den Ausbau des Breitbandnetzes, den Brandschutz und den Grunderwerb, wird der Schuldenstand Dietenheims zum Ende 2023 um knapp 200.000 Euro auf 1.095.030 Euro verringert. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 159 Euro für die aktuell 6872 Einwohner.

Neue PV-Anlage soll neben dem Wasserhochbehälter gebaut werden

Zu Beginn der Sitzung hatten Sozialarbeiter Jochen Frajhaut und seine vier Mitarbeiterinnen einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass in allen direkt von der Stadt betreuten Bereichen – Schulsozialarbeit, offene und mobile Jugendarbeit, Betreuung geflüchteter Menschen – sehr gute Arbeit geleistet wird. Hinzukommen private Träger, die ihre Berichte schriftlich vorgelegt hatten: Der "Internationale Bund", der "Kinderschutzbund" und die "Bruderhausdiakonie" unterstützen die städtische Sozialarbeit. Die Stadt Dietenheim, so waren sich die Räte und der Bürgermeister einig, werde ihren Aufgaben damit in vorbildlicher Weise gerecht.

Die Stromkosten für den Betrieb der Wasserversorgungsanlage der Stadt Dietenheim haben sich in den letzten Jahren von 40.000 auf 80.000 Euro verdoppelt. Foto: Wilhelm Schmid

Unter mehreren Baugenehmigungen, die einstimmig erteilt wurden, ragten zwei stadteigene Vorhaben heraus: Zum einen wird neben dem Wasserhochbehälter der Stadt eine Photovoltaikanlage errichtet. Das Ziel ist es, für die städtische Wasserversorgung in absehbarer Zeit eine weitgehend autarke Energieversorgung zu erreichen. Hierzu wird auf dem genannten Gelände, das insgesamt zehn Hektar umfasst, ein Anteil von einem halben Hektar gepachtet. Darauf werden die PV-Module in Ständerbauweise errichtet, sodass der Landwirt, der dort unter anderem eine Gänsezucht betreibt, für diese eine Unterstandsmöglichkeit erhält. Angesichts der von 40.000 auf 80.000 Euro gestiegenen jährlichen Stromkosten für die Technik der Wasserversorgung, dürften sich die Herstellungskosten der Anlage in absehbarer Zeit amortisieren.

Dietenheims Bürgermeister dankt Sicherheitskräften

Darüber hinaus wurde der Anbau eines Foyers sowie der Umbau zu einer barrierefreien Nutzung der städtischen Sporthalle am Promenadeweg einstimmig auf den Weg gebracht. Dietenheim muss das gesamte Vorhaben aus Eigenmitteln schultern. Im Rahmen der sonstigen Bekanntgaben nahm Bürgermeister Christopher Eh die Gelegenheit wahr, allen an der Organisation und Durchführung der nach zwei Jahren wieder veranstalteten "Ranzenburger Fasnet" zu danken. Gegenüber unserer Redaktion zeigte sich Eh auch darüber erfreut, dass die in der weiten Umgebung beliebten und gut besuchten Veranstaltungen weitestgehend störungsfrei verlaufen seien. Das sei auch der starken Präsenz von Sicherheitskräften zu verdanken.