Störung im Vodafone-Netz: Mehr als 1000 Kunden betroffen

Plus Im Alb-Donau-Kreis konnten ab Donnerstag plötzlich etliche Haushalte ihr Internet, Festnetztelefon und Kabel-TV nicht mehr nutzen. Das war die Ursache.

Von Sabrina Karrer

Im Homeoffice zu arbeiten, war von jetzt auf gleich nicht mehr möglich: Etliche Menschen in Dietenheim, Regglisweiler, Illerrieden und Wangen gingen am Donnerstagmittag unfreiwillig offline. Auch das Festnetztelefon und das Kabel-TV konnten sie nicht mehr nutzen. Der Grund: eine Störung im Kabelnetz von Vodafone Deutschland. Mehr als 1000 Kunden in den vier Orten im Alb-Donau-Kreis seien davon betroffen, berichtete ein Sprecher des Telekommunikationskonzerns am Freitagnachmittag auf Nachfrage.

