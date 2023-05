Dietenheim

vor 38 Min.

Mit Benno Schachtner eintauchen in die Klänge des Barock

Plus Der Künstler, das Vokalensemble Diademus und das Händelfestspielorchester erfreuen anlässlich des 1050. Jubiläums der Stadt Dietenheim mit besonderer historischer Musik - das Konzert ist Hörerlebnis und Augenweide gleichermaßen.

Von Regina Langhans

Die Stadt Dietenheim feiert ihr 1050. Jubiläum und einer „ihrer Söhne“ beschenkt sie dazu mit großartiger Musik – ebenfalls aus vergangenen Tagen – in der St.-Martinus-Pfarrkirche. Doch das Konzert letzten Sonntag war ganz besonders: Benno Schachtner, bekannt als Countertenor und Künstlerischer Leiter der Diademus-Aufführungen in Roggenburg, sein Vokalensemble und das Händelfestspielorchester aus Halle haben für ihren Auftritt den ganzen Chorraum in Beschlag genommen. So war „The Messiah. Best of Baroque Oratorium“ Augenweide und Hörerlebnis gleichermaßen, 500 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden es überwältigend.

Benno Schachtner liefert "Best of Baroque"

Denn es kamen zwei Cembali, eine Truhenorgel, lange Barocktrompeten, klappenlose Oboen sowie auffallend spitze Bögen für die Barockgeigen zum Einsatz. Und die Klänge der gern gehörten Bach-Choräle oder Oratorienauszüge von Händel hörten sich anders, feinsinniger an, allein schon durch den silbernen Nachhall der angerissenen Cembalosaiten. Dazu dann die herausragenden Stimmen der Diademus-Vokalisten, die als Solisten wie auch als homogener Klangkörper im Ensemble-Gesang brillierten. Zusammen mit dem Barockorchester aus Halle war das von Benno Schachtner 2016 im Rahmen des Diademus Festivals gegründete Ensemble bereits in Roggenburg zu erleben.

