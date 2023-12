Dietenheim

Sechs Menschen verlieren bei Brand in Dietenheim ihr Zuhause

In Dietenheim stand am Mittwochabend ein Doppelhaus in Flammen.

Plus Die Einsatzkräfte kämpften in der Nacht stundenlang gegen die Flammen. Doch das Feuer am Mittwochabend hat das Doppelhaus in Dietenheim unbewohnbar gemacht.

Von Wilhelm Schmid

Es ist praktisch nichts mehr übrig geblieben: Sechs Menschen haben durch den Brand in ihrem Doppelhaus in Dietenheim am Mittwochabend ihr Zuhause verloren. Die Feuerwehren rückten zwar mit allen verfügbaren Kräften aus, um die Flammen zu löschen. Doch das Feuer hat die eine Haushälfte komplett zerstört, auch die andere Hälfte ist unbewohnbar geworden. Jetzt will die Stadt Dietenheim versuchen, den kurz vor Weihnachten obdachlos gewordenen Familien zu helfen.

Die Bewohner des Doppelhauses, ein Ehepaar in der einen Hälfte sowie in der anderen eine Familie mit zwei Kindern, hatten das Haus rechtzeitig verlassen können. Sie blieben laut Polizei unverletzt. Wie Bürgermeister Christopher Eh unserer Redaktion am Morgen nach dem Brand erklärte, wolle er am Donnerstagvormittag mit der betroffenen Familie sprechen, um abzuklären, wie den obdachlos gewordenen Bewohnern geholfen werden kann, nachdem diese zunächst bei Verwandten untergekommen waren.

