Weltweit im Kriseneinsatz: Wie fühlt sich ein Erdbeben an, Sylvia Rohrhirsch?

Seit fast 20 Jahren hilft Sylvia Rohrhirsch in den Krisengebieten der Welt. Ein Podcast-Gespräch über Motivation, Mut und den Einsatz für andere Menschen.

"Sie haben keinen Halt mehr. Es wackelt alles, es ist laut, es macht richtig Krach. Und man kann sich nirgends festhalten." Sylvia Rohrhirsch hat diese Situation schon mehrfach erlebt, wenn die Erde bebt. Die Bellenbergerin ist seit 2005 immer wieder im Katastropheneinsatz – zuletzt im Erdbebengebiet in der Türkei. Am Abend vor ihrer Abreise dort gab es erneut ein Erdbeben.

In der neuen Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast" spricht Sylvia Rohrhirsch darüber, wie die Arbeit in einem Krisengebiet abläuft und was sie bei ihrem jüngsten Einsatz vor Ort erlebt und gesehen hat. "Stellen Sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg die zerstörten Städte und Dörfer in Deutschland vor. So sieht es da aus."

Einsatz im Krisengebiet: Eine Aufgabe, die Sylvia Rohrhirsch nicht mehr loslässt

Im Gespräch mit Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter erzählt sie, wie es dazu kam, dass sie in die Krisengebiete der Welt fährt. Es ist eine Aufgabe, die sie nicht mehr loslässt. Dennoch: Diese Einsätze seien nichts für Abenteurer, sagt die erfahrene Helferin. Und es dauert, das Erlebte zu verarbeiten, manchmal sogar Monate. Wie Sylvia Rohrhirsch das macht – und dass dabei auch gelacht werden darf und soll – erfahren Hörerinnen und Hörer in unserer neuen Podcast-Folge. "Ich mach's, weil ich gerne tu, weil ich es kann, und weil es für mich in erster Linie um die Menschen geht. Darum mach ich es.“

Das gilt übrigens auch für ihr Herzensprojekt Felison's School in Eldoret in Kenia. Hier hat die Bellenbergerin zusammen mit dem ehemaligen Läufer Felix Limo eine Schule gegründet. Im Podcast erzählt sie auch davon, wie sich die Situation dort entwickelt hat und was die ersten Patenkinder dort nach ihrem Abschluss vorhaben.

