Drei Verletzte nach schweren Verkehrsunfall bei Fellheim

Zwischen Fellheim und Pleß hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto kollidierte mit einem Lastwagen. Die Staatsstraße 2031 musste voll gesperrt werden.

Auf der Staatsstraße 2031 zwischen Fellheim und Pleß im Unterallgäu hat sich am späten Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrunsfall ereignet. Laut Polizeiangaben wollte ein 45-jähriger Mann, der in Richtung Pleß fuhr, zu einem Bauernhaus abbiegen, dass sich zwischen den beiden Örtlichkeiten befindet. Allerdings musste er verkehrsbedingt bremsen und anhalten, bevor er abbiegen konnte.

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Pleß erkannte die Situation zu spät und fuhr vermutlich ungebremst auf das stehende Auto des 45-Jährigen auf. Dieses wurde infolgedessen auf die Gegenfahrbahn geschoben und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der 7,5-Tonner wurde von einem 40-jährigen Mann aus Memmingen gefahren.

Eine Person erlitt bei dem Unfall nahe Fellheim schwere Verletzungen

Alle drei Unfallfahrzeuge wurden in einen angrenzenden Acker geschleudert. Im Lastwagen saßen drei Personen, während die beiden Autos jeweils mit einer Person besetzt waren. Vier Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen Unfallfahrzeugen entstand ein Totalschaden, der sich laut Polizei auf insgesamt rund 68.000 Euro beläuft.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Pleß und Fellheim mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund des massiven Trümmerfelds musste die Staatsstraße 2031 für ungefähr zwei Stunden komplett gesperrt werden. (AZ)

