Unbekannte stehlen Starkstromkabel von Baustelle in Fellheim

Auf einer Baustelle in Fellheim entwenden Unbekannte ein Starkstromkabel. Die Polizei Memmingen fragt, wer in der Nacht verdächtige Aktivitäten beobachtet hat.

Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte ein Starkstromkabel von einer Baustelle im Fellheimer Storchenweg gestohlen. Laut Polizeibericht war das Kabel an einen Baukran angeschlossen und endete an einem Verteilerkasten. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen höheren dreistelligen Eurobetrag beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich Storchenweg wahrgenommen hat, kann sich unter der Telefonnummer 08331/1000 melden. (AZ)